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Правительство России разрабатывает единый проект развития общественного транспорта в регионах

Правительство России разрабатывает единый проект развития общественного транспорта в регионах

10.02.2022 | 18:22

  Глава КБР Казбек Коков принял участие в семинаре-совещании в рамках заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» по вопросу формирования в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» единого проекта развития общественного транспорта. Мероприятие открыл помощник Президента РФ Игорь Левитин, с приветственным словом к участникам - представителям профильных министерств и ведомств, главам регионов - обратился Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В соответствии с поручениями Президента России В.В. Путина по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, которое прошло 19 октября 2021 года, Правительством РФ начата разработка единого проекта развития общественного транспорта в стране. Сегодня регионам были обозначены главные направления работы, в том числе модернизация инфраструктуры общественного транспорта, обновление подвижного состава, привлечение инвестиций, возможности реализации задач за счет инфраструктурных кредитов. Говорилось о важности формирования транспортной инфраструктуры в привязке к генеральным планам населенных пунктов, с учетом расположения социальных объектов, районов жилой застройки. Современная модель транспортного обслуживания населения предусматривает использование автобусов среднего и большого класса. В Кабардино-Балкарии по поручению Главы КБР Казбека Кокова проработан вопрос потребности в подвижном составе общественного транспорта в муниципальных образованиях. Обновление автопарка позволит сделать пользование общественным транспортом комфортным для пассажиров. «Преобразование транспортной инфраструктуры направлено на то, чтобы пассажирские перевозки стали более безопасными и организованными. Чтобы общественный транспорт работал без задержек, без перебоев, по удобному для людей графику. Это поэтапный процесс, который начнем в 2023 году», - отметил Казбек Коков по итогам семинара-совещания.  
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