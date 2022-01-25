Казбек Коков принял участие в заседании коллегии МВД по КБР

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел по КБР, на котором были подведены результаты оперативно-служебной деятельности ведомства в 2021 году и обозначены задачи на текущий год. В заседании участвовали Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, руководители правоохранительных органов республики. С основной части заседания коллегии с докладом выступили министр внутренних дел по КБР Василий Павлов, председатель Общественного совета при МВД по КБР Руслан Макушев. Отмечено снижение количества зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж чужого имущества. Число раскрытых преступлений возросло на 5,4 процента. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий снизилось на 14,4 процента. Давая оценку деятельности подразделений МВД по КБР, Казбек Коков сказал: «В 2021 году органы внутренних дел республики, несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, в целом успешно решали поставленные перед ними задачи по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью. За прошедший период сократилось количество преступлений, совершенных с оборотом огнестрельного и газового оружия, совершено меньше разбоев, краж, грабежей и преступлений экстремистской и террористической направленности. Безусловно, все это результат напряженной работы всего личного состава МВД республики». Вместе с тем, Глава республики отметил важность профилактической работы по защите населения от мошенников, в том числе совершающих правонарушения с использованием информационных технологий. Казбек Коков призвал усилить профилактическую работу в молодежной среде. «В основе профилактической работы должен быть принцип индивидуального подхода к лицам, склонным к противоправному поведению. Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», - подчеркнул Глава. Руководитель республики указал возрастающую роль участковых: «Они должны владеть ситуацией на своей территории, чаще общаться с жителями, активнее работать с гражданами из так называемых групп риска». «Важным направлением в вашей работе остается борьба с экстремизмом во всех его проявлениях. Необходимо жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, привлекать к ответственности лиц, занимающихся вербовкой и пропагандой радикальной идеологии», - особо акцентировал внимание членов коллегии Казбек Коков. «Самого пристального внимания МВД заслуживает и такое ключевое направление, как обеспечение безопасности дорожного движения. В прошлом году на дорогах произошло на 14,4 % меньше аварий, на 15,5 % сократилось число погибших в результате ДТП. Однако состояние аварийности на дорогах остаётся одной из острых проблем. Безусловно, здесь многое зависит от состояния автомобильных дорог. В последнее время в республике осуществляется масштабный объём работ по обновлению дорожной сети. В прошлом году в нормативное состояние приведено более 195 км дорог, что в 1,5 раза больше запланированного объёма. Обустроены в соответствии с новыми национальными стандартами 243 пешеходных переходов, введены в эксплуатацию линии наружного освещения общей протяжённостью 74 км. На аварийно-опасных участках установлено 50 комплексов видеофиксации. Мы с вами должны и дальше делать всё от нас зависящее для повышения безопасности дорожного движения, добиваться, чтобы в результате ДТП было как можно меньше пострадавших, эффективно взаимодействовать в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», - сказал Глава республики. Говоря о роли органов правопорядка в деятельности по декриминализации экономики и противодействия коррупции, Казбек Коков отметил: «Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищений бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию нацпроектов и борьбу с коронавирусной инфекцией. Одновременно следует надёжно защитить права и интересы предпринимательства, решительно изживать факты необоснованного административного давления на бизнес. На новый уровень должна выйти и борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Надо последовательно ликвидировать каналы наркотрафика, усилить борьбу с пропагандой наркотиков и их распространением. Важно добиться, чтобы все элементы системы профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью находились в тесном и постоянном взаимодействии». В завершение Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул важность неотвратимости наказания. «Следует придать новый импульс принципу неотвратимости наказания, для чего нужно значительно повысить уровень раскрываемости преступлений. От этого зависит вера людей в справедливость, в силу закона, в способность государства защитить безопасность человека».