Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков принял участие в заседании Государственного Совета России

Казбек Коков принял участие в заседании Государственного Совета России

27.12.2023 | 22:21
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня принял участие в заседании Государственного Совета России под председательством Президента страны Владимира Путина. Главной в повестке стала тема дальнейшего повышения роли и престижа педагога и наставника. Глава государства уделил особое внимание вопросам оплаты труда и кадровой составляющей в сфере образования, подчеркнул, что в вопросах наставничества и патриотического воспитания необходимо использовать опыт участников специальной военной операции. Президент акцентировал внимание на важности поддержки наставников на региональном уровне. В последние годы в Кабардино-Балкарии формируется система поощрения учителей и наставников. С 2021 года более ста педагогов были отмечены премией Главы КБР за победы учеников во Всероссийской школьной олимпиаде. Третий год подряд повышаются зарплаты работников образования. Внедрена новая система оплаты труда в данной сфере. Применяется практика доплат учителям физики, химии, информатики, работающим по совместительству в сельских школах. Благодаря капитальному ремонту, строительству и оснащению школ современным учебным оборудованием улучшаются условия труда педагогов. Все направления, обозначенные Президентом, а также региональные начинания будут реализованы, найдут свое продолжение и развитие, отметил Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных