Казбек Коков принял участие в заседании Государственного Совета России

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня принял участие в заседании Государственного Совета России под председательством Президента страны Владимира Путина.
Главной в повестке стала тема дальнейшего повышения роли и престижа педагога и наставника. Глава государства уделил особое внимание вопросам оплаты труда и кадровой составляющей в сфере образования, подчеркнул, что в вопросах наставничества и патриотического воспитания необходимо использовать опыт участников специальной военной операции.
Президент акцентировал внимание на важности поддержки наставников на региональном уровне. В последние годы в Кабардино-Балкарии формируется система поощрения учителей и наставников. С 2021 года более ста педагогов были отмечены премией Главы КБР за победы учеников во Всероссийской школьной олимпиаде. Третий год подряд повышаются зарплаты работников образования. Внедрена новая система оплаты труда в данной сфере.
Применяется практика доплат учителям физики, химии, информатики, работающим по совместительству в сельских школах. Благодаря капитальному ремонту, строительству и оснащению школ современным учебным оборудованием улучшаются условия труда педагогов. Все направления, обозначенные Президентом, а также региональные начинания будут реализованы, найдут свое продолжение и развитие, отметил Казбек Коков.
https://t.me/vestikbr