Казбек Коков принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Обсуждена реализация молодежной политики в части выработки антинаркотической идеологии. Владимир Колокольцев подчеркнул, что это задача многоплановая и требует скоординированных мер со стороны всех заинтересованных федеральных органов. Он также отметил, что в прошлом году Министерством внутренних дел РФ совместно с другими ведомствами проведено порядка 400 мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к наркотическим средствам. Кроме того, развиваются новые формы профилактической деятельности, онлайн-конференции и вебинары с учащимися. Глава МВД России особо выделил информационную систему «Молодежь России», где недавно был создан «банк антинаркотических ресурсов». «Эффективное продвижение антинаркотической идеологии невозможно без творческого, неформального подхода. Успешно зарекомендовали себя школы волонтёрства. В них реализуются программы подготовки учащихся и студентов для последующей профилактической работы со сверстниками. Комплексные меры приносят свой результат. За последние годы доля молодёжи среди совершивших общеуголовные и наркопреступления в целом стабильно сокращается», – констатировал Министр. Он привел данные по итогам мониторинга наркоситуации в стране: «В прошлом году объём изъятых прекурсоров увеличился в 6,5 раза, а запрещённых веществ – более чем в полтора раза. Пресечено на 40% больше фактов контрабанды». В Кабардино-Балкарской Республике, в рамках исполнения комплекса мероприятий, утвержденного Правительством РФ, уделяется особое внимание профилактике потребления наркотических средств среди молодежи. В рамках данной работы реализуется комплекс воспитательных, образовательных, профилактических, оздоровительных мероприятий, направленных на эффективную борьбу против вовлечения несовершеннолетних к употреблению наркотических препаратов. Для реализации потенциала несовершеннолетних в республике функционируют 156 добровольческих центров, 8 молодежных объединений, 9 волонтерских, Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества)» и 12 его филиалов. В республике также реализуются муниципальные целевые программы в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотических средств.