Казбек Коков принял участие в заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики

Сегодня в Москве Глава республики Казбек Коков принял участие в заседании Госсовета, которое посвятили вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Провел встречу президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал тему реализации молодежной политики стратегически важной, ведь определяемые сегодня задачи предстоит решать и самим молодым людям, которые сейчас учатся или только начали свой профессиональный путь…
Речь шла о разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в стране до 30 года. Предполагается, что ее элементы будут встроены во все сферы жизни. Это касается кадровой работы, образования, обеспечения трудовых гарантий, поддержки молодых специалистов и их семей, а также людей, вернувшихся из армии, и волонтеров.
В нашей республике работе с новыми поколениями уделяют особое внимание. В этом году создали министерство по делам молодежи. Утвердили государственную программу по развитию молодежной политики, в 10 раз увеличив финансирование сферы. В 23-м на развитие молодежной политики в Кабардино-Балкарии направят больше 250 миллионов рублей.
Республика победила во всероссийском конкурсе “Регион для молодых”. На полученный грант в 146 миллионов станут создавать молодежную инфраструктуру в городах и селах. Запланировали также больше трех десятков мероприятий с охватом минимум 70 тысяч молодых людей. Все усилия будут сосредоточены на том, чтобы выполнить задачи, которые поставил президент.
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