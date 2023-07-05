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Казбек Коков принял участие в заседании антинаркотического комитета под председательством Владимира Колокольцева

Казбек Коков принял участие в заседании антинаркотического комитета под председательством Владимира Колокольцева

05.07.2023 | 16:17
Глава КБР Казбек Коков совместно с министром внутренних дел по КБР генерал-лейтенантом полиции Василием Павловым в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира Колокольцева. По вопросу антинаркотической пропаганды отмечено, что только в прошлом году количество принятых Роскомнадзором решений о блокировке ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, возросло на 20%. Закрыт доступ к 83 тысячам интернет-ресурсов, вдвое увеличилось число пресеченных правонарушений в этой области. На завершающей стадии находится исполнение поручения нашего Президента Владимира Владимировича Путина об установлении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети Интернет. Пакет соответствующих законопроектов одобрен Государственной Думой в первом чтении. Вместе с тем, говорилось о необходимости увеличения объема контента, направленного на неприятие наркотиков и укрепление традиционных ценностей. Также на заседании шла речь о реализации антинаркотической Стратегии, импортозамещении в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в части оснащения медучреждений лабораторным оборудованием для диагностики употребления запрещенных веществ и их идентификации.
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