Кабардино-Балкария в числе 13 пилотных регионов присоединилась к программе «Больше, чем путешествие», которая реализуется по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. С 1 по 10 мая молодежь протестирует туристические тропы и внесет предложения по благоустройству маршрутов. Мероприятие реализуется Росмолодежью в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, в партнерстве с «Движением первых», АНО «Россия – страна возможностей», Российским обществом «Знание», на региональном уровне - Министерством по делам молодежи КБР и муниципалитетом Терского района. В рамках этой программы Глава КБР Казбек Коков принял участие в туристско-патриотическом походе детей и молодежи республики «По тропам Победы». Глава КБР отметил, что история победы в битве за Кавказ не уходит из памяти народа. И свой поход ребята посвятили боям за Курпские высоты, которые шли с сентября 1942-го до января 1943-го. Среди участников мероприятия – военнослужащие, вернувшиеся с СВО, школьники, студенты, общественные организации. Они поднялись на высоты по маршруту Инаркой – Курпские высоты – Инаркой, это 9 километров. Бои здесь были частью Малгобекской операции. В ней принимала участие 317-я Краснознаменная Будапештская стрелковая дивизия, укомплектованная призывниками со всего Северного Кавказа, в том числе из Кабардино-Балкарии. Фашисты стремились к нефтепромыслам Грозного и Баку, но были остановлены нашими бойцами, которые держали оборону больше 100 дней, а после победы в Сталинградской битве перешли в наступление. На Курпские высоты часто приходят люди, и здесь чувствуется атмосфера тех событий, потому что знаем и помним все. На обелиске надпись: «Вечная память павшим героям. Никто не забыт - ничто не забыто. 1941-1945». По традиции мы возложили цветы к мемориалу.