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Казбек Коков принял участие в торжествах по случаю 90-летия филиала Краснодарского университета МВД России

Казбек Коков принял участие в торжествах по случаю 90-летия филиала Краснодарского университета МВД России

06.06.2022 | 16:08
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня в Нальчике участвовал в торжествах по случаю 90-летия Северо-Кавказского института повышения квалификации – филиала Краснодарского университета МВД России. Вначале прошло построение курсантов и слушателей учебного заведения. Начальник института повышения квалификации сотрудников МВД Заурби Шхагапсоев ознакомил собравшихся с ключевыми вехами истории учреждения. За время работы вуз подготовил тысячи квалифицированных кадров для органов внутренних дел. Глава Кабардино-Балкарии поздравил коллектив института и обучающихся с юбилейной датой. Казбек Коков вручил группе сотрудников института Почетные грамоты Кабардино-Балкарии и памятные подарки. Слова поздравлений высказали председатель парламента республики Татьяна Егорова, начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин, руководители правоохранительных органов и силовых структур регионов Северного Кавказа, представители общественности. И сегодня же преподаватели, а также ветераны службы получили награды федеральных, окружных и республиканских органов внутренних дел. В завершение участники сфотографировались на память, а курсанты прошли по плацу торжественным маршем.
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