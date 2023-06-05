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Казбек Коков участвовал в совещании у Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

Казбек Коков участвовал в совещании у Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой

05.06.2023 | 16:02
Обсуждали реализацию национального проекта «Культура» в нынешнем году. В Кабардино-Балкарии на эти цели направят 135 миллионов рублей: капитально отремонтируют ДК в Озреке, Исламее, Терекском и Приближной, а также детские школы искусств в Нальчике и Прохладном. Четыре библиотеки – в столице региона, Кишпеке, Кашхатау и Нартане – превратят в модельные. Запланировали также модернизировать Национальный музей и историко-краеведческий в Чегемском районе. В этом году господдержку уже оказали лучшим работникам сельских отраслевых учреждений, культурным центрам в муниципалитетах, а также любительским танцевальным коллективам.   https://t.me/vestikbr
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