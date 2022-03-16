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Казбек Коков принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

Казбек Коков принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

16.03.2022 | 16:45
Сегодня Глава КБР Казбек Коков в Москве принял участие в селекторном совещании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Совещание прошло под председательством руководителя рабочей группы Сергея Семеновича Собянина и первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Рэмовича Белоусова. Об итогах совещания Казбек Коков рассказал в своем Telegram-канале. «Обсудили складывающуюся социально-экономическую ситуацию в условиях санкционного давления на страну. Речь шла о мерах поддержки граждан, экономики и бизнеса. Предложения, в том числе от регионов, будут рассмотрены и включены в План первоочередных действий Правительства России по противодействию экономической агрессии в адрес наших граждан и организаций. Информацию по строительной отрасли, где сейчас в рамках национальных проектов идет реализация большого количества социально значимых проектов, представил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин. Разработан пакет мер по поддержке градостроительства, все объекты должны быть реализованы в полном объеме и в срок. В ходе совещания отмечено, что полномочия субъектов Российской Федерации будут расширены в налоговой, бюджетной, градостроительной и иных сферах. Также в скором времени начнёт работу программа льготного кредитования системообразующих предприятий, перечень которых увеличится», - говорится в публикации Главы Кабардино-Балкарии.
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