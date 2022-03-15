Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. На совещании обсудили вопросы реализации федеральных проектов и программ социально-экономического развития, а также проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Ключевой стала тема формирования дополнительных мер поддержки градостроительной отрасли в условиях экономического давления на страну. Министр сообщил, что разработан пакет антикризисных мер сразу по нескольким региональным направлениям, включая строительную отрасль.В Кабардино-Балкарской Республике в этом году планируется ввести 512 тысяч квадратных метров жилья, за январь-февраль введено 31,4 тысячи квадратных метров. В целях стимулирования жилищного строительства в районах жилой застройки реализуются инфраструктурные проекты по водоснабжению и водоотведению. Также в регионе начнется строительство Баксанского группового водовода, которое рассчитано на два года. На реализацию проекта предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Продолжается формирование комфортной городской среды. К 100-летию Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике будет создано 7 новых скверов, общественные территории благоустроят в Прохладном, Баксане, Майском и Тырныаузе. Работы начнутся в апреле. В 2022 году в республике в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 100 километров дорог регионального значения. Весь объем работ практически законтрактован, финансирование составит 1,5 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» запланировано 2 дорожных объекта: капитальный ремонт автодороги Чегем-2 - Булунгу (между селениями Нижний Чегем и Хушто-Сырт) протяженностью 5,5 км и автомобильной дороги Нальчик - Нарткала протяженностью 7,7 км. По программе строительства образовательных учреждений в конце прошлого года начали строительство 3 новых школ общей вместимостью 1785 школьных мест. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2022 года. Школы строятся в селении Куба, городах Прохладном и Нарткале. В этом году также будет начато строительство 7 новых школ общей вместимостью 4539 мест. Образовательные учреждения будут построены в городах Нальчик, Майский, Баксан, Прохладный и селениях Псынабо, Красносельское, Сармаково.