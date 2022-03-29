Казбек Коков принял участие в совещании под председательством полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки

В рамках Форума «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании, которое прошло под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. В своем обращении к участникам совещания Юрий Чайка отметил, что «в каждой территории есть свои специфические векторы экономического развития и, соответственно, наиболее пострадавшие отрасли, есть и свои новаторские алгоритмы решения поставленных Президентом задач». Полномочный представитель Главы государства подчеркнул готовность оказать регионам Северного Кавказа всю необходимую помощь. В обсуждении темы повышения экономической устойчивости регионов СКФО приняли участие заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов, генеральный директор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, руководители регионов СКФО. Казбек Коков проинформировал участников о социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии. На сегодня в регионе ситуация стабильная. Действует Координационный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности, образованы отраслевые рабочие группы по четырем направлениям, работают горячие линии. Ежедневно проводится мониторинг цен потребительского рынка на социально значимые товары, ажиотажного спроса и резких скачков не наблюдается. Глава республики также сообщил, что промышленный сектор функционирует в штатном режиме. Продолжается реализация национальных и инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма. «Перед агропромышленным комплексом поставлена задача по наращиванию объемов продукции и участию в импортозамещении, потенциал для этого имеем, - говорится в докладе. - Сейчас в разгаре посевная, все необходимые ресурсы для ее проведения есть. В полном объеме обеспечиваем собственную потребность в посадочном материале и поставляем в другие субъекты. Продолжим наращивание производства плодоовощных консервов, плодово-ягодной продукции». Также руководитель региона отметил, что на федеральном и региональном уровнях прорабатывается возможность поддержки в случае необходимости предприятий продовольственного сектора и системообразующих предприятий регионального перечня.