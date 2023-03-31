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Казбек Коков принял участие в совещании по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами в СКФО

Казбек Коков принял участие в совещании по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами в СКФО

31.03.2023 | 16:51
Совещание прошло в формате ВКС. Проинформировал о работе, которая проводится в Кабардино-Балкарии. В 2022 году республика выполнила плановые показатели проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Речь идет об объемах ТБО, направленных на обработку, утилизацию, захоронение, вторичную обработку. На территории республики функционируют 4 мусоросортировочные линии и 2 полигона. Важно, чтобы при обращении с ТБО использовались более современные технологии. В связи с этим поэтапно готовимся к модернизации перерабатывающих площадок, а также во взаимодействии с Российским экологическим оператором прорабатываем новый инвестиционный проект строительства объектов по обращению с твердыми бытовыми отходами.   https://t.me/vestikbr
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