Казбек Коков принял участие в совещании по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами в СКФО

Совещание прошло в формате ВКС.
Проинформировал о работе, которая проводится в Кабардино-Балкарии. В 2022 году республика выполнила плановые показатели проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Речь идет об объемах ТБО, направленных на обработку, утилизацию, захоронение, вторичную обработку.
На территории республики функционируют 4 мусоросортировочные линии и 2 полигона. Важно, чтобы при обращении с ТБО использовались более современные технологии. В связи с этим поэтапно готовимся к модернизации перерабатывающих площадок, а также во взаимодействии с Российским экологическим оператором прорабатываем новый инвестиционный проект строительства объектов по обращению с твердыми бытовыми отходами.
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