Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе

Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе под руководством Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Платоновича Патрушева. В совещании, которое прошло в Грозном, приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Яковлевич Чайка, представители Минобороны России, ФСБ, МВД, МЧС, Генеральной прокуратуры, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, других федеральных министерств и ведомств.В ходе совещания говорилось об обеспечении национальной безопасности в условиях проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, роста экономического и политического давления на Россию. Обсуждены вопросы государственной, экономической и общественной безопасности, противодействия международным экстремистским и террористическим организациям. На совещании отмечена важность усиления контроля за антитеррористической защищенностью инфраструктурных объектов, мест массового пребывания людей. Отдельно озвучены вопросы совершенствования системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Недопустимы этнический и религиозный экстремизм, а также деятельность негосударственных некоммерческих организаций, ведущих противоправную деятельность на территории России.