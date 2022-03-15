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Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе

Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе

15.03.2022 | 18:41
Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе под руководством Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Платоновича Патрушева. В совещании, которое прошло в Грозном, приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Яковлевич Чайка, представители Минобороны России, ФСБ, МВД, МЧС, Генеральной прокуратуры, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, других федеральных министерств и ведомств. В ходе совещания говорилось об обеспечении национальной безопасности в условиях проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, роста экономического и политического давления на Россию. Обсуждены вопросы государственной, экономической и общественной безопасности, противодействия международным экстремистским и террористическим организациям. На совещании отмечена важность усиления контроля за антитеррористической защищенностью инфраструктурных объектов, мест массового пребывания людей. Отдельно озвучены вопросы совершенствования системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Недопустимы этнический и религиозный экстремизм, а также деятельность негосударственных некоммерческих организаций, ведущих противоправную деятельность на территории России.
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