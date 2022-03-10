Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам готовности регионов СКФО к паводкам и пожароопасному сезону

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Сегодня Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в совещании, которое провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка при участии исполняющего обязанности Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна. Совещание было посвящено дополнительным мерам по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период в субъектах СКФО. В рабочей встрече участвовали руководитель Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алан Цалиев, врио руководителя Северо-Кавказского межрегионального управления Федеральной службы в сфере природопользования Наталья Ярмолич, начальник Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Рослесхоза Петр Костенич. Юрий Чайка отметил, что в результате реализации решений Совета безопасности РФ по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в субъектах СКФО количество лесных пожаров в 2021 году снизилось в пять раз. Так, в 2020 году произошло 37 пожаров, а в 2021 году - 6. При этом площади, пройденные огнем, сократились в 24 раза, с 467 га до 19,5 га. Удалось избежать гибели людей и причинения крупного материального ущерба и в результате паводков. В 2021 году ущерб, полученный от комплекса неблагоприятных погодных явлений и обильных осадков, составил около 12 миллионов рублей. Представитель Президента в СКФО указал на важность развития систем оповещения населения, принятие дополнительных мер, направленных на их предотвращение, повышение готовности необходимых сил и мобилизацию достаточных средств для ликвидации последствий. Высшим должностным лицам регионов СКФО поручено обеспечить меры по защите населения и территорий от паводков и природных пожаров. По итогам совещания Глава КБР Казбек Коков проинформировал жителей республики о проводимой работе через социальные сети. В Кабардино-Балкарской Республике в данном направлении осуществляется комплексная работа в рамках нацпроекта «Экология» и государственных программ. Для проверки технического состояния берегоукрепительных сооружений, мостов и других гидротехнических сооружений создана и функционирует межведомственная комиссия в составе представителей Росприроднадзора по КБР, Минприроды КБР, территориального отдела водных ресурсов по КБР Западно-Каспийского бассейнового водного управления. На 2022 год предусмотрено более 52 миллионов рублей на проведение в регионе противопаводковых и берегоукрепительных работ. Запланированы берегоукрепительные работы на реке Хеу по защите селения Герпегеж, на левом берегу реки Малки в черте Прохладного, руслорегулировочные работы на реке Нальчик в районе дачного поселка «Коммунальник» и селения Белая Речка, на реке Черек в пределах Псынабо, села Октябрьское в Майском районе. Также запланированы дноуглубительные работы на реке Баксан в пределах Тырныауза.Большой объем работ был проведен и в прошлом году. Министерством природных ресурсов и экологии КБР проведены работы по первому этапу руслорегулировочных и дноуглубительных работ на реках Черек и Баксан по защите населенных пунктов Октябрьское и Тырныауз, а также руслорегулировочные работы на реке Баксан по защите селения Заюково. Проведена расчистка селепропускного сооружения на реке Герхожан-Суу от наносов. Завершен капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений между селениями Старый Черек и Нижний Черек. Протяженность отремонтированных участков дамбы составила 1,2 километра.Также на совещании обсуждена готовность регионов к пожароопасному сезону, который длится с апреля по октябрь. В этом году на предотвращение природных пожаров в Кабардино-Балкарской Республике предусмотрено около 34 миллионов рублей. В регионе сформированы пожарные бригады при лесничествах, имеется специализированная техника. В лесных зонах проведены специальные мероприятия, включающие подготовку пожарных водоемов, лесных дорог, благоустройство 300 специальных мест отдыха для граждан. «Конечно, от ответственности граждан во многом зависит сохранность от пожаров наших лесов и полей», - отметил Казбек Коков в своей публикации.