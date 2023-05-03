Кавказская инвестиционная выставка стала эффективной площадкой для обмена опытом и консолидации регионов Северо-Кавказского федерального округа по важным для экономики направлениям. Одним из таких направлений является производство плодово-ягодной продукции.
Глава КБР Казбек Коков принял участие в сессии «Интенсивное садоводство: перспективы импортозамещения». Здесь регионы Северного Кавказа традиционно занимают лидирующие позиции.
В Кабардино-Балкарии по итогам 2022 года обновлен рекорд по производству плодово-ягодной продукции - во всех категориях хозяйств собрано более 680 тысяч тонн плодов и ягод. Это самый высокий показатель по России. Доля Кабардино-Балкарии в валовом сборе плодов и ягод в целом по стране с учетом урожая прошлого года составила 16%.
На сессии в обсуждении важных отраслевых тем участвовали представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региональных исполнительных органов власти, садоводческих предприятий, банковского сектора, предприятий переработки и хранения, производители отечественного сельскохозяйственного оборудования.
Обсудили вопросы наращивания производства товарных плодов и ягод, в том числе для импортозамещения, развития отечественного питомниководства, перерабатывающего производства, организации сбыта плодов и ягод через торговые сети, формирования кадрового потенциала отрасли, внедрения новых технологий, финансовых инструментов, обеспечения отрасли необходимой техникой.
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