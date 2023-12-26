Казбек Коков принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания Госсовета

Глава КБР Казбек Коков в Москве принял участие в семинаре-совещании по подготовке завтрашнего заседания Государственного Совета Российской Федерации, который будет посвящен вопросам повышения роли и престижа педагога и наставника.
В рамках семинара Казбек Коков поделился с его участниками опытом реализации в Кабардино-Балкарии регионального проекта «Дети героев». «Проект нацелен на оказание комплексной поддержки детям, члены семей которых с оружием в руках защищают Отечество в зоне СВО. Задача — внимание к состоянию каждого ребенка, психологическая поддержка, сопровождение на всех этапах обучения в школе, при получении среднего или высшего профессионального образования, вплоть до трудоустройства. В этой важной работе огромную роль играет именно наставничество, которое встроено в систему образования. Наш проект «Дети героев» получил одобрение и поддержку Государственного фонда «Защитники Отечества», - отметил Глава республики.
Предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, станут основой проекта перечня поручений Президента России, который будет рассмотрен на заседании Государственного Совета.
