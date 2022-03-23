Глава КБР Казбек Коков принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета РФ по повышению устойчивости развития экономики в период санкционного давления. Совещание провел руководитель группы Сергей Собянин совместно с первым заместителем Председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым. В заседании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Обсуждались предложения по повышению устойчивости экономики субъектов Федерации и реализации дополнительных мер социальной поддержки граждан в условиях внешнего санкционного давления. Речь шла о мерах, связанных с поддержкой фармацевтики, импортозамещения, докапитализацией региональных фондов поддержки промышленности. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил Кабардино-Балкарию за своевременное заключение контрактов на жизненно необходимые дорогостоящие препараты для льготных категорий граждан. Меры, направленные на улучшение обеспеченности лекарствами льготных категорий граждан, были приняты по поручению Главы КБР Казбека Кокова еще в прошлом году. В региональном бюджете на 2022 год на эти цели было заложено порядка 600 миллионов рублей, что позволило создать запас медикаментов. В ходе совещания были затронуты вопросы расширения практик офсетных контрактов, создания технопарков, индустриальных парков для малого бизнеса, транспортной отрасли, обеспечения устойчивой логистики пассажиров и грузов в условиях действующих санкций. «Большое внимание Правительством России уделяется и введению ограничений на плановые и внеплановые проверки предпринимателей. Готовится комплекс мер, которые значительно облегчат работу для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса», - отметил Казбек Коков в своем телеграм-канале по итогам совещания.