Казбек Коков принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по КБР

Число тяжких и особо тяжких преступлений в республике снизилось, разбоев и грабежей стало меньше. При этом в прошлом году правоохранители значительно увеличили раскрываемость коррупционных и экономических преступлений, а также совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, заявили на расширенном заседании коллегии регионального МВД по итогам 2022-го.
Особое внимание – профилактике преступлений среди несовершеннолетних. И здесь Глава республики Казбек Коков, участвующий в совещании, призвал правоохранителей интенсивнее взаимодействовать с теми, от кого также зависит результат.
На коллегии подчеркнули: обстановка, которая складывается вокруг нашей страны, требует усилить противодействие терроризму и экстремизму. Бороться приходится в том числе с распространением запрещенных материалов в интернете.
В прошлом году уменьшилось число ДТП, в том числе с летальным исходом. При этом количество транспорта и интенсивность движения выросли, сказали на заседании... Казбек Коков отметил четкую работу подразделений МВД во время празднования столетия Кабардино-Балкарии: безопасность граждан и общественный порядок были обеспечены.
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