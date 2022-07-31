Казбек Коков принял участие в просветительском проекте Российского общества «Знание», сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В рамках проекта Город воинской славы Нальчик посетили финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена», победители и призеры всероссийских олимпиад - 25 школьников из разных регионов России, Донецкой и Луганской народных республик. О достопримечательностях столицы Кабардино-Балкарии, а также о развитии республики и создаваемых в ней условиях для самореализации молодежи рассказал ребятам Глава КБР Казбек Коков. Экскурсия началась с посещения самой крупной в Кабардино-Балкарии средней общеобразовательной школы № 33 в Нальчике. Напомним, школа была построена в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В школе функционируют 35 кружковых объединений и секций художественного, музыкального и спортивного направлений. Общеобразовательное учреждение - первое в республике с двумя бассейнами и Центром цифрового образования детей «IT-куб», где учащиеся осваивают востребованные языки программирования, учатся писать приложения для мобильных устройств, работают с большими данными и инструментами создания дополненной реальности. Обучающиеся центра являются победителями и призерами региональных и всероссийских чемпионатов и олимпиад. В 2020 году на базе школы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» создан детский технопарк «Кванториум», такой же был создан в прошлом году и на базе четвертой нальчикской гимназии. С 1 сентября 2021 года в 33 школе заработал «Ресурсный центр качества математического образования «Мечтаем. Учимся. Творим», а в декабре прошлого года открыт клуб «Эрмитаж-класс», выставку художественных работ которого руководитель республики посетил вместе с ребятами. Следующей точкой стал региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес», который является структурным подразделением детской академии творчества «Солнечный город». Ребята посетили учебные корпуса с лабораториями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием, кабинет робототехники, спортивную площадку, зону воркаута, а также музыкальную, художественную, литературную, шахматную гостиные и ознакомились с работой центра. Воспитанники «Антареса», среди которых немало победителей и призеров всероссийских проектов и олимпиад, рассказали о работе центра, где в эти дни проходит первенство КБР 2022 года по шахматам. Глава региона познакомил юных гостей с Аллеей Олимпийской славы, где установлены памятные таблички с именами чемпионов и призеров Олимпийских игр, которые в разные годы принесли России победные места. На аллее присутствуют имена чемпионов и призеров Олимпийских игр - выходцев из Кабардино-Балкарской Республики, некоторые из них в разное время были воспитанниками Центра спортивной подготовки сборных команд КБР. Сейчас в центре занимаются около 2700 спортсменов по 24 видам спорта. С момента основания центра здесь подготовлено 13 заслуженных мастеров спорта России 10 участников Олимпийских игр. Более 80 спортсменов стали чемпионами и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы, более 200 спортсменов стали победителями и призерами чемпионатов и первенств России. В ходе пешей экскурсии Казбек Коков рассказал о строящемся Дворце творческой молодежи, открытие которого планируется в 2024 году. На 20 тысячах квадратных метров будут размещены обустроенные художественные мастерские, кино- и архитектурные студии, коворкинг-зоны, музей современного искусства, интерактивный историко-патриотический музей, Кабардино-Балкарская государственная филармония им. Б.Х. Темирканова. «Создадим здесь все условия для того, чтобы молодежные творческие коллективы могли развиваться и представлять Кабардино-Балкарию на самом высоком уровне», - подчеркнул Глава республики. Казбек Коков рассказал и об Атажукинском парке, площадь которого составляет 200 га, а среди зеленых насаждений представлены редкие экземпляры. Позже руководитель Кабардино-Балкарии вместе со школьниками возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы». Казбек Коков рассказал участникам экскурсии об истории его создания, о вкладе жителей республики в Победу в Великой Отечественной войне. Ребята узнали, что под памятником находится братская могила советских солдат, героически погибших в Великой Отечественной войне, а оккупация в Кабардино-Балкарии в разных районах республики продлилась от двух до шести месяцев. 11 января 1943 года войска Красной Армии завершили освобождение всей Кабардино-Балкарии. В период войны более 100 уроженцев КБАССР приняли первый бой с захватчиками в Брестской крепости, более 40 тысяч жителей не вернулись с войны. Из жителей республики были сформированы 175-я и 337-я стрелковые дивизии, а также 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия. На территории республики были развернуты 14 эвакогоспиталей. Более 12 000 жителей республики награждены государственными наградами за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны, 9 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 33 удостоены звания Героя Советского Союза. В 1985 году за проявленные жителями мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Нальчик награжден орденом Отечественной войны I степени. В 2010 году указом Президента России столице Кабардино-Балкарии присвоено звание «Город воинской славы». Глава КБР Казбек Коков в завершение экскурсии поблагодарил ребят и организаторов за интересный и насыщенный день, а также жителей и гостей города за позитивные эмоции и теплые слова. «Приятно, что крупнейшая общественная просветительская организация – Российское общество «Знание», пригласила меня в качестве лектора. Перезапуск общества «Знание» стартовал по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Уверен, этот проект - лучшая площадка, чтобы передать знания в диалоге, в живом общении. Договорились с ребятами обязательно встретиться еще раз», - написал Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем телеграм-канале по итогам мероприятия.