Казбек Коков принял участие в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Яникое

Глава КБР Казбек Коков принял участие в открытии нового Физкультурно-оздоровительного комплекса в селении Яникой Чегемского района. По случаю открытия, приуроченного к Дню возрождения балкарского народа, сегодня здесь состоялись первые детско-юношеские спортивные турниры по вольной борьбе и боксу среди юношей, а также соревнования по мини-футболу. Обращаясь к жителям села, которые пришли на праздник, Казбек Коков сказал: «Сегодня в республике отмечается значимая дата для народов Кабардино-Балкарии. Это 65-я годовщина принятия закона о преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР. С 1994 года эта дата празднуется нами как День возрождения балкарского народа. Я искренне поздравляю с этой знаменательной датой балкарский народ, всех жителей Кабардино-Балкарии. Значимость этого события велика, потому что в свое время было принято незаконное, неправомерное решение о выселении братского народа с родной земли. Но правда восторжествовала. Мы с гордостью, единой семьей в составе Кабардино-Балкарской Республики радуемся нашим общим успехам. Уверен, пока мы вот так твердо стоим на своих принципах братства и дружбы, почитания того, что мы являемся народом многонациональной великой России, - победа будет за нами». Глава республики также выразил благодарность предпринимателям Яникоя, которые в ответ на просьбу своих односельчан вложили средства в начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Глава Кабардино-Балкарии поддержал столь значимую общественную инициативу после того, как в прошлом году во время одной из рабочих поездок по Чегемскому району жители Яникоя рассказали о своем желании иметь в селе спортивный центр. По поручению Казбека Кокова из республиканского бюджета было выделено 10,6 миллиона рублей, из муниципального — 6 миллионов рублей. Дальнейшее строительство осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства, всего на строительство ФОКа было затрачено 18 миллионов рублей. В результате в селе был построен новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс, площадь которого составила 600 квадратных метров. Комплекс включает универсальный спортивный и тренажерный залы, медицинский и тренерский кабинеты, раздевалки и душевые. Созданы условия для занятий борьбой, боксом, теннисом, другими видами спорта. Казбек Коков поздравил жителей и юных спортсменов Яникоя с новым спорткомплексом и выразил уверенность, что молодые люди будут тренироваться, получат достойное спортивное воспитание под руководством тренеров, добьются высоких результатов и прославят свое родное село, Кабардино-Балкарию, всю Россию.