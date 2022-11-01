Казбек Коков принял участие в обучающем семинаре МЧС России по КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня принял участие в обучающем семинаре, который провели в региональном управлении МЧС.
На встречу пригласили членов кабинета министров и глав администраций муниципалитетов. Руководитель региона обратился к участникам со вступительным словом.
Основными стали вопросы гражданской обороны в современных условиях, а также мобилизационная подготовка органов исполнительной власти и местного самоуправления, в том числе в сфере экономике. С докладами выступили представители МЧС и администрации Главы республики.
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