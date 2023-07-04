Казбек Коков принял участие в личном приеме граждан, который провел Юрий Чайка

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в личном приеме граждан, который провел полпред президента в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка. Были рассмотрены обращения, адресованные главе государства. Житель Майского района Хажмурат Мендохов задал вопрос о капремонте моста через реку Черек на дороге «Майский-Заречный-Ново-Ивановское». Казбек Коков проинформировал, что специалисты провели диагностику сооружения, разработали проектную документацию, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Мост будет капитально отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы начнутся в сентябре и завершатся в июне следующего года.