Казбек Коков принял участие в коллегии Минздрава КБР по итогам 2021-го года

О борьбе за здоровье граждан и реализации национальных проектов говорили сегодня в Минздраве. Здесь подводили итоги работы в 2021-м году. Отмечено, что федеральный центр оказывает значительную поддержку здравоохранению республики. В 2021-м напряженной была эпидемиологическая обстановка – из-за массового распространения коронавируса. С повышенной нагрузкой здравоохранение республики справилось, удается своевременно реагировать на возникающие вызовы, сказал профильный министр Рустам Калибатов. Не допущено перебоев в поставках кислорода, лекарства распределяли своевременно. Работали семь амбулаторных центров диагностики и лечения ковида. Для доставки пациентов в медорганизации, а также для перевозки биоматериалов на исследование приобрели 25 легковых автомобилей. Выступили также и другие представители Минздрава, а также подведомственных учреждений с докладами о работе в 2021-м году.