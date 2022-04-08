Казбек Коков принял участие в годовом собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»

Сегодня в Нальчике состоялось годовое собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарии». В нем участвовал Глава республики Казбек Коков. В зале собрались руководители республиканских органов власти, а также представители 132-х населенных пунктов региона. Напомню, что Совет муниципальных образований – некоммерческое объединение, которое создано в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в России». Действует он уже больше полутора десятков лет… Обращаясь к собравшимся, Казбек Коков подчеркнул, что сегодня муниципальным властям необходимо сосредоточиться на решении практических задач, направленных на улучшение жизни людей, установление с ними прямого диалога, реализацию социальных проектов. Среди вопросов, которые должны быть решены в первую очередь, Глава республики обозначил привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры населенных пунктов и сферы производства, выработку дополнительных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, создание комфортных условий для повышения деловой активности… Руководитель Совета муниципальных образований Максим Панагов выступил с отчетом за 2021-й год. В ходе дискуссии участники заседания решили необходимые оргвопросы и определили приоритеты в дальнейшей работе.