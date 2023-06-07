Казбек Коков принял участие на заседании межведомственной комиссии под председательством Юрия Чайки

Прошло оно в режиме видеоконференции. Речь шла в основном о малых и средних предприятиях, где нередко допускаются нарушения трудового законодательства вопреки интересам работников. По состоянию на 1 мая по республике выявлено 1170 лиц, с которыми впоследствии заключены трудовые договоры.
Также рассмотрели итоги применения государственной помощи на основании социального контракта - одной из перспективных форм поддержки малоимущих семей и одиноких граждан. В КБР с 2020 года заключено порядка полутора тысяч таких контрактов.
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