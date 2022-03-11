Казбек Коков принял решение делиться информацией с жителями КБР на площадках «ВКонтакте» и «Телеграм»

Казбек Коков принял решение делиться информацией с жителями республики на площадках «ВКонтакте» и «Телеграм». Глава Кабардино-Балкарии написал, что «…американская компания Meta разрешила своим социальным сетям Facebook и Instagram публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих и граждан нашей страны. Meta и ее площадки окончательно дискредитировали себя, свои продукты и все ранее декларируемые высокие принципы компании в сфере социальных медиа, банально превратились в инструмент информационной войны недружественных стран против нашего государства. В этой связи принял решение продолжать делиться с вами информацией на площадках ВК и Telegram», - говорится в публикации Казбека Кокова в социальных сетях. Также руководитель республики призвал присоединиться к общению на этих площадках.