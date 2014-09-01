Казбек Коков принял участие в заседании Совета при полпреде Президента в СКФО





Работа с молодежью и развитие малого и среднего предпринимательства в округе сегодня стали главными темами заседания Совета при полпреде Президента в СКФО. В режиме ВКС в нем принял участие Глава КБР Казбек Коков. Прозвучало, что в регионах необходимо создавать все условия для бизнеса, которые бы стимулировали предпринимателей к официальной регистрации. В Кабардино-Балкарии, по данным Единого реестра, на начало года в данном сегменте работали порядка 18 тысяч субъектов. Финансовую поддержку им оказывают Гарантийный фонд КБР и Фонд микрокредитования. В плане молодежной политики отмечено, что уже начата подготовка к проведению Северо-Кавказского форума «Машук-2021». Впервые его дирекция будет формироваться на конкурсной основе для обеспечения открытости и прозрачности. Затронули и тему массовой иммунизации. По данным Минздрава России, в округе доля вакцинированных от ковида составила более 16 с половиной процентов. В ближайшие дни в субъекты поступят первые партии «ЭпиВакКороны». С наращиванием темпов производства будет поставляться и вакцина «КовиВак».