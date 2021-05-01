Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии





Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. В частности, обсуждались вопросы дорожного строительства, меры по достижению целевых показателей строительства дорог, а также запуск пилотных проектов по финансированию строительства и реконструкции объектов инфраструктуры. Напомню, в этом году в Кабардино-Балкарии в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» включено 113 объектов, из которых 36 линейных, 21 региональный, 15 муниципальных, 8 объектов наружного освещения, 18 – по замене барьерного ограждения, 51 – по пешеходным переходам со светофорами Т7. На сегодняшний день контрактация по всем работам завершена. Общая протяженность объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию, составила более 115 километров.