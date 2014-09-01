Казбек Коков принял участие в торжественном открытии Центра для детей с ограниченными возможностями





Сегодня в Нарткале Казбек Коков участвовал в торжественной церемонии открытия Центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этого события жители Урванского района ждали давно. Глава республики поздравил будущих воспитанников центра и их родителей. Центр открыли после капитального ремонта. Здание построили еще до войны – в 1935-м. Вначале здесь проходили дополнительные занятия для школьников, затем совершенствовали свое мастерство местные футболисты, а после разместили детско-юношескую спортшколу. Переоборудовать учреждение для ребят с ограничениями по здоровью начали несколько лет назад, но процесс приостановился. Глава республики взял вопрос под личный контроль. И капитальный ремонт центра возобновили в октябре 2020-го. Теперь в центре есть специальный инвентарь, тренажеры и мини-футбольное поле.