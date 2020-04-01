Казбек Коков принял участие в совещании под председательством полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в совещании под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В режиме видеоконференции Юрий Чайка рассмотрел с главами субъектов вопросы готовности систем здравоохранения, а также координации деятельности регионов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории округа.

Отмечено, что сегодня обстановка остается напряженной и имеет выраженную тенденцию к ухудшению. На 22 апреля в округе всего зарегистрировано 2018 случаев заражения COVID-19. За сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 217. В больницах в тяжелом состоянии находятся 93 пациента, в состоянии средней тяжести – 475.

Обращаясь к руководителям регионов, полпред подчеркнул, что в возможно короткие сроки нужно многое сделать. В числе главных мер — обеспечение полной комплексной готовности коечного фонда специализированных стационаров и поликлиник. В случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки должен быть резерв готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек, разработаны и утверждены схемы маршрутизации больных COVID-19 с указанием стационаров и поликлиник (в том числе для проведения компьютерной томографии), задействуемых бригад скорой медицинской помощи.

Отдельного внимания заслуживают вопросы полной укомплектованности медицинских организаций, предназначенных для лечения пациентов, врачами соответствующего профиля, средним и младшим медицинским персоналом. «На этом направлении необходимо создать резерв специалистов, обеспечив их допподготовку, в том числе и работе с аппаратами ИВЛ. Вы все понимаете, что поток больных может кратно возрасти, а врачи, находясь на «передовой», наиболее подвержены риску заболевания», — сказал Юрий Чайка. «И, конечно, никакое лечение невозможно проводить без лекарственных средств. Создаваемые запасы должны обеспечивать лечение больных при любых сценариях развития санитарно-эпидемиологической обстановки. Прошу принять необходимые меры по доведению обеспеченности средствами индивидуальной защиты до установленных норм», — добавил полпред.

Главы доложили о ситуации на территории субъектов, а также о шагах, предпринимаемых для предупреждения распространения коронавируса. Обсуждены возможности увеличения их эффективности, в том числе с помощью федеральных органов власти.