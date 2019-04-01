Казбек Коков принял участие в работе выездного совещания «Национальные проекты – этап «реализация», которое проходило с 4 по 6 апреля в Подмосковье под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева. — 2019.04.08

Цель форума – оказание помощи регионам в решении поставленных Президентом России задач при реализации нацпроектов. По итогам обсуждения даны поручения Правительству России для решения вопросов федерального уровня, возникающих в ходе реализации национальных проектов, в том числе по включению дополнительных подпунктов с учетом региональной составляющей. В ходе мероприятия проведены круглые столы по 10 направлениям. Врио Главы КБР Казбек Коков принял участие в рассмотрении вопросов развития особых территорий. Также в рамках Форума глава Минтранса России Евгений Дитрих провел с главами субъектов рабочую встречу о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Руководители федеральных, региональных органов власти и экспертного сообщества обсудили вопросы строительства объектов транспортной инфраструктуры и развития дорожной сети. Напомню, что Кабардино-Балкария принимает участие в 11 национальных проектах, в рамках которых в республике реализуются 50 региональных инициатив. Это направления «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и другие. В 2019 году на их реализацию в республике будет направлено почти 5 с половиной миллиардов рублей.