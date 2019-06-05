Казбек Коков принял участие в церемонии открытия III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в Ставрополе. — 2019.06.05

Молодежный форум проходит в рамках Года председательствования России в Шанхайской организации сотрудничества и объединяет более двух с половиной тысяч представителей 23 государств мира. В программе «Студвесны» — проведение ряда образовательных форумов, творческих и спортивных проектов, музыкального конкурса «Универвидение». Экспертами дискуссионных площадок станут известные политики, видные общественные деятели, журналисты. По итогам фестиваля будет принятА резолюция по реализации международных проектов «Студенческая весна стран СНГ» и молодежного бизнес-инкубатора на пространстве стран-участниц ШОС. В 2016 году фестиваль прошел под эгидой ЮНЕСКО. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры отметила его социальную значимость для развития молодежных инициатив, а также международного молодежного диалога.