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Казбек Коков принимает участие в Северо-Кавказском форуме по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Казбек Коков принимает участие в Северо-Кавказском форуме по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

29.03.2022 | 12:16
Глава КБР Казбек Коков в Пятигорске принимает участие в Форуме «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций». Форум проходит на площадке музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история». Мероприятие организовано аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СКФО, Минэкономразвития РФ и Северо-Кавказским федеральным университетом. Представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, банковской сферы и институтов развития обсудят на площадках форума актуальные в сегодняшней социально-экономической ситуации вопросы. Главными спикерами форума выступают Министр экономического развития РФ Максим Решетников и полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Юрий Чайка подчеркнул, что главной целью форума является усиление и расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества. «Северный Кавказ с каждым годом становится все более привлекательным для инвесторов. Только за 2020-2021 годы суммарный портфель заявленных проектов частных инвестиций в субъектах округа, в том числе и долгосрочных, увеличился почти в 2 раза и составил 318 миллиардов рублей», - заявил представитель Главы государства. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что разработка моделей социально-экономического развития территорий остается ориентиром для дальнейшей работы. «В текущей ситуации темпы восстановления экономической активности во многом зависят от адаптации к новым условиям малого и среднего бизнеса. Особое значение приобретает кредитование субъектов предпринимательства по льготной программе», - подчеркнул Максим Решетников. Участники форума обсудили первоочередные меры: мораторий на плановые и внеплановые проверки, сокращение избыточных процедур, расширение мер налогового стимулирования, ускорение бюджетных процедур. В дальнейшей программе форума — отраслевые встречи органов исполнительной власти с бизнес-сообществом, «круглые столы», площадки для прямого диалога.
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