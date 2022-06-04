home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию образования Республики Ингушетия

Казбек Коков принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию образования Республики Ингушетия

04.06.2022 | 21:44
Сегодня Казбек Коков в Магасе принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию образования Республики Ингушетия, сообщает пресс-служба Главы КБР. Программа праздничного дня началась с церемонии награждения в честь 30-летия республики с участием Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Юрий Чайка зачитал участникам мероприятия поздравительную телеграмму от Президента Российской Федерации В. В. Путина. "Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием Республики Ингушетия. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи. Отмечу, что за прошедшее время в республике были построены новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, развиваются транспортная, строительная, туристическая отрасли. Сегодня важно не останавливаться на достигнутом, много и настойчиво трудиться, уделять приоритетное внимание привлечению в экономику Ингушетии крупных инвестиций, реализации масштабных социальных, инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей. Желаю вам успехов в достижении поставленных целей на благо Республики Ингушетия и всей страны", - говорится в тексте телеграммы. Также по поручению Президента Российской Федерации полпред вручил орден "Родительская Слава" семье Ахмеда и Пятимат Марзиевых. Со словами поздравлений в адрес руководства и жителей региона обратились и главы регионов Северо-Кавказского федерального округа. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем выступлении на торжественной праздничной церемонии сказал: "Искренне поздравляю жителей Республики Ингушетия с знаменательной датой. Волею судьбы я был свидетелем того, как проходило становление республики. Для страны 90-х был сложный период. Страну разрывали на куски. Северный Кавказ подвергался нападкам со всех сторон. Страна выдержала. Республика Ингушетия выдержала, прошла сложный этап. Именно через определение статуса в то сложное время пошли вперед – двигаться, развиваться. Сегодня Ингушетия показывает достойный результат социально-экономического развития. Мы видим, какая прекрасная столица Магас. Я уверен, это все – благодаря поступательной работе, решениям всех руководителей, которые на определенных этапах возглавляли республику. И сегодня Махмуд-Али Макшарипович достойно продолжает это дело, достойно ведет республику вперед по пути созидания. Это невозможно было бы без самого главного достояния – ингушского народа. Трудолюбивого, умеющего дружить, благородного народа. Кабардино-Балкарию и Ингушетию связывают не только общие традиции и культура, но и узы вековой дружбы. Вы всегда были рядом и в радости, и в горе. Мы должны продолжить эти традиции и укреплять их во благо многонационального нашего государства, нашей страны. И я абсолютно уверен: мы это сумеем сделать. Желаю Республике Ингушетия процветания, благополучия и мирного неба".
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных