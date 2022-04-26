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Казбек Коков примет участие в шествии «Бессмертного полка»

Казбек Коков примет участие в шествии «Бессмертного полка»

26.04.2022 | 12:34

В Кабардино-Балкарии 9-го мая шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате. Об этом Глава КБР Казбек Коков сообщил сегодня в своем телеграм-канале. Казбек Коков пригласил жителей республики встретиться на «главном празднике и вместе принять участие в акции».

«Совсем скоро мы отметим 77-ю годовщину Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Значимость и масштабы этого события с каждым годом становятся все ценнее», - говорится в сообщении.

«В каждой семье есть старшие, которые воевали на полях сражений и отдали свои жизни, защищая Родину. Вернувшиеся смогли не только восстановить нашу страну, но и сделать ее могучей мировой державой. Мы помним и чтим наших героев, которые подарили мир и безопасное будущее нашему единому многонациональному народу. Мы помним их поименно. Знаем об их подвигах. Сохранять эту память — наша общая святая обязанность», - подчеркнул Глава Кабардино-Балкарской Республики.

«Из Кабардино-Балкарии на фронт ушли свыше 70 тысяч человек, более 12 тысяч из них награждены орденами и медалями, 33 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 6 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы», - отмечено в публикации.

«В этом году 9 мая в Кабардино-Балкарской Республике шествие Бессмертного полка состоится в долгожданном очном формате - эпидемиологическая ситуация это позволяет. По ранее данному мной поручению подготовка к этому важному для всех нас мероприятию уже началась. По главной улице Нальчика пройдет шествие потомков победителей с портретами наших героических предков», - заявил Казбек Коков.

 
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