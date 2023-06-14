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Казбек Коков примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Казбек Коков примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

14.06.2023 | 10:21
На форуме собираются подписать соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми и Кировской областью, правительством Москвы, Центром знаний «Машук» в Пятигорске и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков станет участником расширенного заседания комиссии Госсовета России по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика», а также пленарного заседания, где традиционно выступает президент России. Делегаты Петербургского экономического форума от нашей республики намерены участвовать в панельных дискуссиях, круглых столах и деловых встречах, отмечают в региональном Минэкономразвитии. Программа одного из самых масштабных и значимых деловых событий в мире рассчитана вплоть до 17-го июня.   https://t.me/vestikbr
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