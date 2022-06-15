Глава КБР Казбек Коков примет участие в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал сегодня на площадках Конгрессно-выставочного центра “Экспофорум”. Казбек Коков во главе делегации Кабардино-Балкарии проведёт ряд встреч и переговоров с руководством ведущих отраслевых компаний и регионов, по итогам которых планируется подписание соглашений. Программа участия в форуме включает вопросы энергетического и промышленного потенциала региона, финансово-аналитической сферы деятельности, укрепления межрегиональных и международных связей, кооперации и экспорта, развития инвестиционных возможностей. В этом году Петербургский экономический форум проходит под девизом “Новый мир - новые возможности”. Главным политическим событием станет выступление Президента России Владимира Путина, в котором найдут отражение вопросы глобальных процессов изменений, ведущих к формированию новой экономической модели мира и роли России в этих процессах.