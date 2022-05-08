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Казбек Коков пригласил жителей республики на шествие Бессмертного полка

Казбек Коков пригласил жителей республики на шествие Бессмертного полка

08.05.2022 | 17:45
«Уже завтра мы отметим 77-ю годовщину Победы нашей многонациональной Родины в Великой Отечественной войне и вместе с жителями всей необъятной страны пройдем в едином строю Бессмертного полка. Приму участие в ставшей близкой сердцу каждого акции со своей семьей. Приглашаю всех встретиться 9 мая в 11:00 на площади 400-летия в Нальчике и вместе отдать дань памяти поколению победителей, нашим страшим, подарившим нам и будущим поколениям Великую Победу», - написал Глава республики в своем телеграм-канале в преддверии празднования.
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