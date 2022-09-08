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Казбек Коков пожелал участникам велогонки удачного выступления и хороших скоростей

Казбек Коков пожелал участникам велогонки удачного выступления и хороших скоростей

08.09.2022 | 22:12
В Нальчике сегодня завершился первый этап 30-й многодневной велогонки “Дружба народов Северного Кавказа”. Посвятили ее 100-летию Кабардино-Балкарии. На своей странице в Телеграм к участникам обратился Глава региона. Казбек Коков выразил надежду, что соревнования будут способствовать популяризации велосипедного движения в КБР, а также поблагодарил организаторов этого масштабного спортивного мероприятия. Далее велогонка продолжится ещё в четырёх регионах СКФО и финиширует в Майкопе. Глава Кабардино-Балкарии пожелал всем участникам удачного выступления и хороших скоростей!
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