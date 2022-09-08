Казбек Коков пожелал участникам велогонки удачного выступления и хороших скоростей

В Нальчике сегодня завершился первый этап 30-й многодневной велогонки “Дружба народов Северного Кавказа”. Посвятили ее 100-летию Кабардино-Балкарии. На своей странице в Телеграм к участникам обратился Глава региона. Казбек Коков выразил надежду, что соревнования будут способствовать популяризации велосипедного движения в КБР, а также поблагодарил организаторов этого масштабного спортивного мероприятия. Далее велогонка продолжится ещё в четырёх регионах СКФО и финиширует в Майкопе. Глава Кабардино-Балкарии пожелал всем участникам удачного выступления и хороших скоростей!