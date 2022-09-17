Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей Ставрополья с Днем Ставропольского края

«Сердечно поздравляю губернатора братского региона Владимира Владимировича Владимирова и всех жителей Ставрополья с Днем Ставропольского края, - сказано в тексте поздравления Главы КБР Казбека Кокова. - Многие десятилетия существования края ознаменованы его значительными успехами в экономическом, социальном и культурном развитии. Его жители по праву гордятся именами и достижениями многих поколений своих земляков, их весомым вкладом в развитие отечественной экономики, науки, культуры и образования». «Сегодня Ставропольский край, несмотря на трудности времени, демонстрирует устойчивое поступательное развитие. Здесь создаются условия для привлечения крупных инвестиций, успешно реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере. И все это служит благополучию людей, повышению качества их жизни. Сегодня жители края отмечают еще одну знаменательную дату – 245-летие города Ставрополя, который был и остается одним из крупнейших административных, политических, деловых и культурных центров Северного Кавказа. С каждым годом он преображается и хорошеет. Между Кабардино-Балкарией и Ставропольем издавна установились добрые, поистине братские отношения. Мы дорожим ими и намерены всемерно укреплять их. От всей души желаю жителям Ставропольского края добра, счастья и благополучия», - говорится в обращении руководителя республики.