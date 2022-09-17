home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей Ставрополья с Днем Ставропольского края

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей Ставрополья с Днем Ставропольского края

17.09.2022 | 13:09
«Сердечно поздравляю губернатора братского региона Владимира Владимировича Владимирова и всех жителей Ставрополья с Днем Ставропольского края, - сказано в тексте поздравления Главы КБР Казбека Кокова. - Многие десятилетия существования края ознаменованы его значительными успехами в экономическом, социальном и культурном развитии. Его жители по праву гордятся именами и достижениями многих поколений своих земляков, их весомым вкладом в развитие отечественной экономики, науки, культуры и образования». «Сегодня Ставропольский край, несмотря на трудности времени, демонстрирует устойчивое поступательное развитие. Здесь создаются условия для привлечения крупных инвестиций, успешно реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере. И все это служит благополучию людей, повышению качества их жизни. Сегодня жители края отмечают еще одну знаменательную дату – 245-летие города Ставрополя, который был и остается одним из крупнейших административных, политических, деловых и культурных центров Северного Кавказа. С каждым годом он преображается и хорошеет. Между Кабардино-Балкарией и Ставропольем издавна установились добрые, поистине братские отношения. Мы дорожим ими и намерены всемерно укреплять их. От всей души желаю жителям Ставропольского края добра, счастья и благополучия», - говорится в обращении руководителя республики.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных