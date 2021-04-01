Казбек Коков поздравил жителей республики с началом священного месяца Рамадан





Сегодня для мусульман всего мира наступил первый день священного месяца Рамадан. С началом Великого поста мусульман поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Месяц Рамадан – это время благих помыслов, очищения, сострадания и прощения. Он служит напоминанием о необходимости быть милосердными и терпимыми, совершать больше добрых дел и заботиться о людях, говорится в обращении. Мусульманская община Кабардино-Балкарии вносит неоценимый вклад в развитие межрелигиозного диалога, в укрепление духовно-нравственных основ общества, тесно взаимодействуя с государственными и общественными организациями, активно способствует сохранению мира и согласия в нашей республике. Казбек Коков пожелал всем жителям республики крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. «Пусть этот благословенный месяц принесет в каждый дом умиротворение и благоденствие».