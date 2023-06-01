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Казбек Коков поздравил жителей КБР с Международным днем защиты детей

Казбек Коков поздравил жителей КБР с Международным днем защиты детей

01.06.2023 | 09:25
"Забота о детях, защита их прав и законных интересов, создание условий для всестороннего развития и самореализации – один из важнейших приоритетов государства. Сегодня на федеральном и региональном уровнях реализуется множество проектов и программ, направленных на развитие талантов и способностей детей и подростков, поддержку семей, воспитание подрастающего поколения, укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. Активно обновляется инфраструктура системы образования и здравоохранения, сферы культуры и спорта, создаются современные центры детского творчества. От нас, взрослых, зависит будущее наших детей, а значит будущее нашего Отечества. И мы должны делать все для того, чтобы они учились и воспитывались в благополучной социальной среде, росли здоровыми и счастливыми, стали умными и ответственными людьми, достойными гражданами нашей великой страны. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия,"-говорится в поздравлении.   https://t.me/vestikbr
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