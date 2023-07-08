Казбек Коков поздравил жителей КБР с Днем семьи, любви и верности

"В прошлом году наш Президент Владимир Владимирович Путин своим указом установил для этого праздника, который проходит в нашей стране уже 16-й раз, официальную дату – 8 июля. Глава государства в своем указе подчеркнул главный её смысл - «сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». Глубоко символично и то, что именно в России появился такой народный праздник, и то, что он обрел официальный статус именно сейчас. Сейчас, когда наша страна, весь российский народ отстаивает свои традиционные ценности, свою семейную культуру, которую наши старшие хранили веками. И которую наши недруги хотят уничтожить, подменить ложными, разрушительными смыслами. В Кабардино-Балкарии, как и во всей России, понятия «семья», «Отец», «Мать», «дети», «внуки» лежат в основе всего жизненного уклада. Уважение к старшим, ответственное отношение к детям – вот, что всегда считалось важным в наших семьях. Из поколения в поколение люди передают память о своих героях, их подвигах, отваге, мудрости, доброте – на этом мы воспитываем наших детей. Стараемся, чтобы они росли ответственными, порядочными людьми, достойными гражданами страны. Именно такие люди сейчас стоят на защите нашего Отечества, с честью отстаивают его будущее, будущее последующих поколений. Искренне поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником. Счастья, добра и благополучия в каждый дом,"- говорится в поздравлении.