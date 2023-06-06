home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков поздравил жителей КБР с днем русского языка

Казбек Коков поздравил жителей КБР с днем русского языка

06.06.2023 | 15:30
Сегодня в России отмечают день русского языка. Праздник словесности с 2011 года совпадает с днем рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Глава КБР Казбек сегодня поздравил всех жителей республики с этим событием. Памятную дату установили с целью сохранять, поддерживать и развивать русский язык как общенациональное достояния народов России. В поздравлении отметил Казбек Коков, что этот день напомнит каждому жителю страны об общих ценностях и единстве народов многонациональной России. Произведения Пушкина объединяют людей всех национальностей, вероисповеданий, возрастов, они переведены на сотни языков мира. Памятники в честь знаменитого поэта установлены более чем в сорока странах. Через стихотворения, поэмы, рассказы и повести великого классика наши дети, взрослея, учатся любить Отчизну, подчеркнул Глава КБР.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных