Казбек Коков поздравил жителей КБР с днем русского языка

Сегодня в России отмечают день русского языка. Праздник словесности с 2011 года совпадает с днем рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Глава КБР Казбек сегодня поздравил всех жителей республики с этим событием.
Памятную дату установили с целью сохранять, поддерживать и развивать русский язык как общенациональное достояния народов России. В поздравлении отметил Казбек Коков, что этот день напомнит каждому жителю страны об общих ценностях и единстве народов многонациональной России.
Произведения Пушкина объединяют людей всех национальностей, вероисповеданий, возрастов, они переведены на сотни языков мира. Памятники в честь знаменитого поэта установлены более чем в сорока странах. Через стихотворения, поэмы, рассказы и повести великого классика наши дети, взрослея, учатся любить Отчизну, подчеркнул Глава КБР.
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