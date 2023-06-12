Казбек Коков поздравил жителей КБР с Днем России

"Этот праздник символизирует неразрывную связь каждого из нас с судьбой Отчизны, с ее героической историей. Он обращает нас к непреходящим ценностям патриотизма, гражданственности, сплоченности и преданности Родине, которые на протяжении многих веков передаются из поколения в поколение, служили и продолжают служить прочной основой силы и могущества нашего Отечества. Сегодня наша страна противостоит серьезным вызовам и угрозам. Убежден, что она, как это было не раз в ее тысячелетней истории, достойно ответит на них. Залогом тому небывалые единство и солидарность многонационального народа России в поддержке политики и решений нашего Президента Владимира Владимировича Путина, действий Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющих великую историческую миссию по защите интересов нашего государства. Дорогие земляки! Мы живем в большой, прекрасной стране. Ее будущее зависит от каждого из нас. Уверен, вместе, в нерушимом братстве, единстве многонационального народа России мы преодолеем все трудности, добьемся поставленных целей во имя величия и процветания нашего Отечества. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго,"-говорится в поздравлении.