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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Рождеством Христовым

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Рождеством Христовым

07.01.2023 | 09:40
Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Рождеством Христовым. В послании Главы Кабардино-Балкарской Республики, в частности, говорится: «Сердечно поздравляю православных христиан Кабардино-Балкарии с великим и светлым праздником Рождества Христова! Этот праздник объединяет людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, наполняет сердца радостью и добрыми чувствами, вдохновляет на новые свершения. Сегодня православные церкви Кабардино-Балкарии в тесном взаимодействии с другими конфессиями вносят большой вклад в сбережение нашего богатого культурного, исторического и духовного наследия, традиционных нравственных ценностей наших народов. И конечно, трудно переоценить их роль в гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. Уверен, что наши совместные усилия в этой важнейшей сфере будут и впредь способствовать поддержанию здоровой созидательной атмосферы, сформированной в нашем обществе, укреплению традиций взаимопонимания и взаимоуважения, мира и согласия в республике. От всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, счастья и благополучия».
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