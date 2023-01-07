Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Рождеством Христовым. В послании Главы Кабардино-Балкарской Республики, в частности, говорится: «Сердечно поздравляю православных христиан Кабардино-Балкарии с великим и светлым праздником Рождества Христова! Этот праздник объединяет людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, наполняет сердца радостью и добрыми чувствами, вдохновляет на новые свершения. Сегодня православные церкви Кабардино-Балкарии в тесном взаимодействии с другими конфессиями вносят большой вклад в сбережение нашего богатого культурного, исторического и духовного наследия, традиционных нравственных ценностей наших народов. И конечно, трудно переоценить их роль в гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. Уверен, что наши совместные усилия в этой важнейшей сфере будут и впредь способствовать поддержанию здоровой созидательной атмосферы, сформированной в нашем обществе, укреплению традиций взаимопонимания и взаимоуважения, мира и согласия в республике. От всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, счастья и благополучия».