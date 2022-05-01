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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Праздником Весны и Труда

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Праздником Весны и Труда

01.05.2022 | 10:42

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с праздником Весны и Труда.

"Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!

Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Это поистине народный праздник, одинаково любимый всеми поколениями. Он символизирует собой стремление человека к единению и созидательному труду. В Кабардино-Балкарии живут и трудятся замечательные, талантливые и целеустремленные люди, которым под силу самые сложные и ответственные задачи. Именно благодаря им республика добивается значимых успехов в экономике и социальной сфере, становится более привлекательной для гостей и инвесторов.

Сегодня, несмотря на все трудности, связанные с санкционным давлением извне, наши общие усилия должны быть направлены на безусловное достижение обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным стратегических целей развития страны, повышение уровня и качества жизни людей. Уверен, вместе мы достойно ответим на вызовы современности, выполним все поставленные задачи во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и исполнения добрых надежд" - говорится в поздравлении Казбека Кокова.

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