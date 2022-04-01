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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с началом священного месяца Рамадан

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с началом священного месяца Рамадан

01.04.2022 | 20:16

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил жителей республики с началом священного месяца Рамадан.

"Сердечно поздравляю всех мусульман с наступлением месяца Рамадан!

Священный месяц дает каждому мусульманину возможность еще раз осмыслить и понять истинные духовные ценности в жизни, проявить заботу и любовь к ближнему, стать милосердней и терпимей, совершать больше добрых дел. Следование этим замечательным традициям Рамадана способствует укреплению межконфессионального и межнационального мира и согласия, созидательных духовно-нравственных основ нашего общества, воспитанию подрастающего поколения.

В этот благословенный день от всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья и благополучия, успехов в добрых делах и начинаниях", - говориться в поздравлении Казбека Кокова.

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