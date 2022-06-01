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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Международным днем защиты детей

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Международным днем защиты детей

01.06.2022 | 10:07
На портале Главы и Правительства КБР опубликовано поздравление Казбека Кокова с Международным днем защиты детей. "Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Дети – высшая ценность нашего общества, а создание условий для счастливого детства является сегодня важнейшим приоритетом государственной политики. В последние годы делается многое для формирования широкого пространства для развития ребенка, его самореализации. Чтобы он сумел раскрыть свои способности, найти свой путь в жизни, вырасти достойным человеком и гражданином. В этих целях строятся современные школы, детсады и ясли, модернизируется детское здравоохранение, расширяется сеть социально-культурных и спортивных учреждений, центров детского творчества, усиливаются меры социальной поддержки семей с детьми. Но какой бы надежной и многогранной не была помощь государства, во многом от нас, взрослых, зависит, какими вырастут наши дети. Хочу искренне поблагодарить родителей, учителей и воспитателей, социальных и медицинских работников, всех, кто посвятил свою жизнь заботе о детях, за ответственный труд и душевную щедрость. От всей души желаю вам, всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго", - говорится в поздравлении Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова.
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